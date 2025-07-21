14:41, 21 Июль 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғи ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва аниқ автоёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади.
2025 йил 21 июль ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:
АИ-92 бензини
Астана: 216-217 тенге/литр
Алмати: 215-218 тенге/литр
Чимкент: 205-207 тенге/литр
АИ-95 бензини
Астана: 265-275 тенге/литр
Алмати: 272-279 тенге/литр
Чимкент: 255-267 тенге/литр
АИ-98 бензини
Астана: 299-320 тенге/литр
Алмати: 310-340 тенге/литр
Чимкент: 297-335 тенге/литр
Дизель ёқилғи
Астана: 312-315 тенге/литр
Алмати: 312-315 тенге/литр
Чимкент: 305-319 тенге/литр
Автогаз
Астана: 102 тенге/литр
Алмати: 99-102 тенге/литр
Чимкент: 90 тенге/литр