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    14:41, 21 Июль 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғи ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва аниқ автоёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади.

    дизель
    Фото: Kazinform

    2025 йил 21 июль ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:

    АИ-92 бензини

    Астана: 216-217 тенге/литр

    Алмати: 215-218 тенге/литр

    Чимкент: 205-207 тенге/литр

    АИ-95 бензини

    Астана: 265-275 тенге/литр

    Алмати: 272-279 тенге/литр

    Чимкент: 255-267 тенге/литр

    АИ-98 бензини

    Астана: 299-320 тенге/литр

    Алмати: 310-340 тенге/литр

    Чимкент: 297-335 тенге/литр

    Дизель ёқилғи

    Астана: 312-315 тенге/литр

    Алмати: 312-315 тенге/литр

    Чимкент: 305-319 тенге/литр

    Автогаз

    Астана: 102 тенге/литр

    Алмати: 99-102 тенге/литр

    Чимкент: 90 тенге/литр

    Теглар:
    Дизель Газ Нарх-наво Қозоғистон Бензин Ҳудудлар
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
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