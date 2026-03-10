Қозоғистонда 228 мингдан ортиқ болалар спорт тўгаракларига бепул қатнашади
ASTANА. Кazinform — Давлат спорт буюртмаси дастури 2021 йилдан бери мамлакатда амалга оширилмоқда. Ҳозирда лойиҳа доирасида 228 мингдан ортиқ мактаб ёшидаги болалар 7 мингдан ортиқ спорт секцияларига бепул қатнашмоқда. Бу ҳақда Туризм ва спорт вазирлиги Кazinformнинг расмий сўровига жавобан маълум қилди.
Давлат спорт буюртмаси болаларнинг спортга қизиқишини ошириш ва уларнинг қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган лойиҳадир. Дастур жон бошига молиялаштириш принципи асосида ишлайди. Асосий афзаллиги шундаки, болалар спорт тўгаракларида бепул қатнашадилар. Бунинг учун маҳаллий бюджетдан 50 миллиард тенге ажратилган.
Damubala.kz платформаси эса ушбу тизимда болаларни рўйхатга олувчи ахборот базасидир. Платформа орқали 4 ёшдан 17 ёшгача бўлган болаларга ваучерлар берилади. Ушбу ваучер асосида спорт секциялари ва ижодий тўгараклар давлат ҳисобидан молиялаштирилади.
Вазирлик маълумотларига кўра, «Damubala» — дастурнинг ўзи эмас, балки рўйхатдан ўтишни амалга оширадиган рақамли тизимдир. Кўп одамлар уни нотўғри равишда давлат дастури деб ҳисоблашади. Ота-оналар ушбу платформадан фарзандларини ўзлари танлаган спорт клубига ёздириш ва уларни кутиш рўйхатига киритиш учун фойдаланадилар.
— Тизимдаги давлат спорт буюртмаси ҳудудларда маҳаллий ижроия органлари ёки уларнинг ваколатли бўлимлари (операторлари) орқали амалга оширилади. Таълим ташкилотларидан ташқари, хусусий спорт клублари, юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар ҳам спорт хизматларини кўрсатувчи сифатида иштирок этишлари мумкин. Операторлар давлат буюртмасини хизмат кўрсатувчи провайдерлар ўртасида йил учун ажратилган бюджет миқдори асосида тақсимлайдилар. Тасдиқланган молиялаштириш режаси қабул қилинганидан кейин беш иш куни ичида расмий веб-сайтда эълон қилинади, — дейилади вазирлик жавобида.
Аҳоли жон бошига молиялаштириш тартиби 2021 йил 27 апрелда тасдиқланган махсус методология асосида тартибга солинади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда болалар орасида қайси тўгараклар энг машҳур эканлиги ҳақида ёзган эдик.