Қозоғистонда 12,7 млн тонна ғалла йиғиб олинди
ASTANА. Кazinform — Ўрим-йиғим кампанияси уюшқоқлик билан, агротехника талаблари асосида белгиланган муддатларда ўтказилмоқда, деб хабар беради ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
Мамлакат ҳудудларида ўрим-йиғим кампанияси давом этмоқда. Ғалла ва дуккакли экинларнинг тахминий ўрим-йиғим майдони 16 млн гектардан ошади.
— Бугунги кунда 8,4 млн гектар ёки умумий экин майдонининг 52,6 фоизи йиғиб олинди. Натижада 12,7 млн тонна ғалла йиғиб олинди. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ғалла экинларидан ташқари, 435 минг тонна мойли ўсимликлар, гектарига 224,3 центнердан 1,5 млн тонна картошка, гектарига 284,5 центнердан 2,5 млн тонна сабзавот етиштирди. Хусусан, 330,1 ц/га 423,3 ц/га 676,7 минг тонна пиёз, 296,6 ц/га 241,2 тонна сабзи олинди, — дейилади вазирлик хабарида.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Ақмола вилоятида ўрим-йиғим кампанияси билан танишди.