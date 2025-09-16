Давлат раҳбари Ақмола вилоятида ўрим-йиғим кампанияси билан танишди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Ақмола вилоятида ўрим-йиғим кампаниясининг бориши билан танишди, дея хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаевга маълум қилинишича, жорий йилда вилоятда экин майдонлари 300 минг гектарга кўпайиб, 5,5 миллион гектарга етган.
Прогноз маълумотларига кўра, вилоят қишлоқ хўжалиги корхоналарида ғалла ҳосили 7 миллион тоннадан, мойли ўсимликларнинг ялпи ҳосили эса 650 минг тоннадан ортиқни ташкил этади. Айни кунга қадар ғалладан 3,6 миллион тонна ҳосил олиниб, гектарига ўртача 15,4 центнерни ташкил этди. Ҳосил юқори сифатли.
Давлат раҳбарининг топшириғига асосан вилоятда юқори ҳосил берадиган мойли экинлар майдонларини кўпайтириш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.
2023 йилга нисбатан бундай экин майдонлари 2,5 баробарга ошиб, 495 минг гектарга етди.
Ана шундай кўп тармоқли фермер хўжаликларидан бири «Зеренді сақтау өнімдері» масъулияти чекланган жамиятидир. Корхона директори Ербол Жауаровнинг айтишича, хўжалик ғалла ва дуккакли экинлар етиштириш, наслли қорамол ва от боқиш билан шуғулланади.
Бундан ташқари, ҳамкорликда қуввати 2,5 минг тонна бўлган нефтни қайта ишлаш заводи, паррандачилик фабрикаси ва тегирмон мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари амалий ташриф билан Ақмола вилоятига боргани ҳақида хабар берган эдик.