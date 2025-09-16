OZ
Тренд:
    10:53, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари амалий ташриф билан Ақмола вилоятига борди

    ASTANА. Кazinform — Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    – Президент вилоятда агросаноат мажмуи ривожи билан танишади, ижтимоий соҳа объектларида бўлади. Ташриф доирасида ғалла етиштирувчи ҳудудлар ҳокимлари иштирокида ўрим-йиғим кампаниясига бағишланган йиғилиш ўтказилиши режалаштирилган, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Бутқнжаҳонаҳон ислом лигаси Бош котибини қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.

