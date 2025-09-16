10:53, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари амалий ташриф билан Ақмола вилоятига борди
ASTANА. Кazinform — Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Президент вилоятда агросаноат мажмуи ривожи билан танишади, ижтимоий соҳа объектларида бўлади. Ташриф доирасида ғалла етиштирувчи ҳудудлар ҳокимлари иштирокида ўрим-йиғим кампаниясига бағишланган йиғилиш ўтказилиши режалаштирилган, — дейилади хабарда.
