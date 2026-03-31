    18:10, 31 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда 1-синф учун ҳужжатларни қабул қилиш муддати 27 майга кўчирилди

    АSTANА. Kazinform – ҚР Таълим-маориф вазирлиги аввалги йиллар тажрибасини ўрганиб чиқиб, 1-синфга ўқувчиларни қабул қилиш кампаниясининг бошланиш санасини 1 апрелдан 27 майга кўчиришга қарор қилди. Бу ҳақда Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди.

    Фото: Таълим-маориф вазирлиги

    Ўзгартириш ҳужжатларни қабул қилишни самарали ва сифатли ташкил этиш ҳамда таълим жараёнига халақит бермаслик мақсадида киритилди.

    – Бу йил ҳужжатларни қабул қилиш 27 май, чоршанба куни бошланади ва 31 августгача давом этади. Ҳозирда базада бир нечта синовлар ўтказилмоқда, ота-оналар учун энг қулай шароитлар яратилди, биз буни кейинроқ маълум қиламиз, — деди вазир.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик ўқувчилар Сочи олимпиадасида 6 та медални қўлга киритди.

    Бекабат Узаков
