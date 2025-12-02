OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    15:38, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик ўқувчилар Сочи олимпиадасида 6 та медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Россиянинг Сочи шаҳрида бўлиб ўтган IJSO-2025 халқаро ўсмирлар фан олимпиадаси якунланди, деб хабар беради ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати.

    Қозоғистонлик ўқувчилар Сочи олимпиадасида 6 та медални қўлга киритди
    Фото: ҚР Таълим-маориф вазирлиги

    Таълим мусобақасида дунёнинг 21 мамлакатидан 120 дан ортиқ ўқувчи иштирок этиб, физика, кимё ва биология фанларидан билимларини синовдан ўтказди.

    Қозоғистон жамоаси 6 нафар ўқувчи ва 3 нафар етакчидан иборат. Улар 100% натижа кўрсатиб, мусобақада олтита медални қўлга киритдилар.

    Кумуш медаль соҳиблари:

    Ратмир Кутирев — Алмати шаҳридаги РФММнинг 10-синф ўқувчиси;

    Даниил Перепелица — Павлодар шаҳридаги иқтидорли болалар учун 8-сонли лицей-мактабнинг 9-синф ўқувчиси;

    Муҳаммад Сиздиқов — Жамбил вилояти иқтидорли ўғил болалар учун ихтисослаштирилган "Таълим ва инновация" мактаб-интернатининг 10-синф ўқувчиси.

    Бронза медали соҳиблари:

    Тимур Алписбаев — Астана шаҳридаги «NURORDA» мактаб-лицейининг 9-синф ўқувчиси;

    Ерасил Дуйсенбеков — Абай вилояти иқтидорли болалар учун ихтисослаштирилган «Таълим ва инновация» лицейининг 10-синф ўқувчиси;

    Нурсейт Сеитқазиев — Ақтўбе вилояти иқтидорли ўсмирлар учун ихтисослаштирилган «Таълим ва инновация» лицей-интернатининг 9-синф ўқувчиси.

