Қозоғистонлик ўқувчилар Сочи олимпиадасида 6 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Россиянинг Сочи шаҳрида бўлиб ўтган IJSO-2025 халқаро ўсмирлар фан олимпиадаси якунланди, деб хабар беради ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати.
Таълим мусобақасида дунёнинг 21 мамлакатидан 120 дан ортиқ ўқувчи иштирок этиб, физика, кимё ва биология фанларидан билимларини синовдан ўтказди.
Қозоғистон жамоаси 6 нафар ўқувчи ва 3 нафар етакчидан иборат. Улар 100% натижа кўрсатиб, мусобақада олтита медални қўлга киритдилар.
Кумуш медаль соҳиблари:
Ратмир Кутирев — Алмати шаҳридаги РФММнинг 10-синф ўқувчиси;
Даниил Перепелица — Павлодар шаҳридаги иқтидорли болалар учун 8-сонли лицей-мактабнинг 9-синф ўқувчиси;
Муҳаммад Сиздиқов — Жамбил вилояти иқтидорли ўғил болалар учун ихтисослаштирилган "Таълим ва инновация" мактаб-интернатининг 10-синф ўқувчиси.
Бронза медали соҳиблари:
Тимур Алписбаев — Астана шаҳридаги «NURORDA» мактаб-лицейининг 9-синф ўқувчиси;
Ерасил Дуйсенбеков — Абай вилояти иқтидорли болалар учун ихтисослаштирилган «Таълим ва инновация» лицейининг 10-синф ўқувчиси;
Нурсейт Сеитқазиев — Ақтўбе вилояти иқтидорли ўсмирлар учун ихтисослаштирилган «Таълим ва инновация» лицей-интернатининг 9-синф ўқувчиси.