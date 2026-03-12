Қозоғистон ва Туркия медиаси ахборот ҳамкорлигини кенгайтиради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг Истанбулдаги бош консули Нуриддин Аманқул Туркиянинг етакчи медиа-холдинглари — İhlas Medya, Demirören Medya ва Albayrak медиа компаниялари раҳбарлари ва журналистлари билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Учрашувлар давомида Бош консул Қозоғистоннинг янги Конституцияси лойиҳасининг асосий қоидалари ва мамлакатдаги конституциявий ислоҳотларнинг моҳияти ҳақида кенг маълумот берди.
Хусусан, конституциявий тузатишлар давлат бошқаруви тизимини модернизация қилиш, ҳокимият тармоқлари ўртасида мувозанат ва ўзаро назоратни мустаҳкамлашга қаратилганлиги таъкидланди. Бундан ташқари, янги Конституция фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш механизмларини мустаҳкамлаши ва фуқароларнинг жамият сиёсий ҳаётида иштирок этиш имкониятларини кенгайтириши таъкидланди.
— Ушбу ўзгаришлар Қозоғистонда "Адолатли Қозоғистон" тамойилларини шакллантириш ва демократик институтларни янада ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилиши таъкидланди. Туркия медиаси вакиллари Қозоғистондаги сиёсий янгиланиш жараёнига қизиқиш билдиришди ва мамлакатнинг барқарор ривожланиши ва минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муҳимлигини таъкидладилар, — дейилади хабарда.
Учрашувлар якунида томонлар Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги ахборот ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, турк аудиториясига Қозоғистондаги ислоҳотлар ва ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ҳақида маълумот тарқатиш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликни давом эттиришга тайёр эканликларини билдиришди.
