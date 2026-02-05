ҚР Президенти Телерадиокомплекси Покистон медиа бозорига чиқмоқда
ASTANA. Kazinform — 2026 йил 4 февралда Исломободда Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Покистон Ислом Республикасига давлат ташрифи доирасида Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси ва Покистоннинг марказий ахборот агентлиги «Associated Press of Pakistan» ўртасида ўзаро англашув ва ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди.
Ҳужжатни Қозоғистон Президенти Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва «Associated Press of Pakistan» Бош директори Муҳаммад Ассим имзоладилар.
Томонлар ахборот алмашинуви, муҳим ижтимоий-сиёсий воқеаларни биргаликда ёритиш ва янгиликлар контенти ишлаб чиқаришда профессионал тажриба алмашиш соҳасида ҳамкорлик қилишга келишиб олдилар.
«Associated Press of Pakistan» билан ҳамкорлик Қозоғистон Президенти Телерадиокомплексига Жанубий Осиё мамлакатлари орасида аҳоли сони бўйича иккинчи ўринда турадиган Покистон бозорига кириш имконини беради, бу мамлакатда 250 миллиондан ортиқ аҳоли яшайди.
Қозоғистон Президенти Телерадиокомплекси ўзининг иштирокини чуқурлаштириш ва минтақадаги мамлакатлар оммавий ахборот воситалари билан профессионал алоқаларни кенгайтириш бўйича изчил ишларни давом эттиради, бу мамлакатлар аҳолиси умумий 2 миллиарддан ортиқни ташкил этади.
Маълумот учун: Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси тўлиқ циклли энг катта қозоғистонлик медиа компанияси бўлиб, унинг таркибида республика телеканали Jibek Joly ва шу номдаги радио, халқаро телеканаллар Silk Way, Silk Way Cinema ва Silk Way Prime, «Kazinform» ХАА ва Ҳужжатли кино маркази мавжуд.
«Associated Press of Pakistan» (APP) – 1947 йилдан буён фаолият юритиб келаётган Покистон давлат ахборот агентлиги. Агентлик инглиз, араб, урду ва қатор минтақавий тилларда (синдхи, пушту, балучи) янгиликлар тарқатади ва 40 дан ортиқ етакчи хорижий ахборот агентликлари билан ҳамкорлик қилади.