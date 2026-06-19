Қозоғистон ва Черногория президентлари кичик доирада музокаралар ўтказдилар
ASTANA. Kazinform — Президент музокаралар натижалари икки томонлама муносабатларга янги туртки беришига ишонч билдирди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев Черногория Давлат раҳбарининг биринчи тарихий ташрифи мамлакатимиз учун жуда муҳим воқеа эканлигини таъкидлади.
“Жаноб Президент, Қозоғистонга расмий ташриф билан келганингиздан жуда хурсандман. Черногория Давлат раҳбарининг биринчи тарихий ташрифига алоҳида аҳамият берамиз. Биз буни мамлакатимиз учун жуда муҳим воқеа деб биламиз. Ишончим комилки, музокараларимиз натижалари икки томонлама муносабатларга янги туртки беради. Халқимиз Черногорияни яхши билади. Ҳар йили кўплаб фуқароларимиз дам олиш ва ижобий таассуротлар билан қайтиш учун мамлакатингизга келади. Фурсатдан фойдаланиб, Сизни мамлакатингиз мустақиллигининг 20 йиллиги билан табриклайман. Йиллар давомида биз яхши муносабатлар ўрнатдик. Ўзаро ҳамкорлигимиз мазмунини бойитишда давом этишимиз керак, деб ўйлайман. Бунга ҳеч қандай тўсиқлар йўқ. Ишбилармонлар делегациянгиз таркиби жуда нуфузли ва салмоқли. Бу иқтисодий ва бизнес алоқалари кўламини янада кенгайтириш ниятингизни кўрсатади”, — деди Давлат раҳбари.
Ўз навбатида, Яков Милатович ушбу ташриф муносабатларимиз юқори даражага кўтарилганидан далолат беришини таъкидлади.
“Ҳурматли Президент! Аввало, Қозоғистонга таклифингиз учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Таъкидлаганингиздек, бу Черногория Президентининг Қозоғистонга биринчи расмий ташрифи. Бугун мен икки томонлама ҳамкорлик уфқларини кенгайтирамиз, деб ўйлайман. Ушбу ташриф муносабатларимиз юқори даражага кўтарилганидан далолат беради. Мен бу ерга дўстона мамлакат вакили сифатида келдим. Черногория бизнес ҳамжамияти вакиллари ҳам бу ерда. Икки мамлакат савдо палаталари бизнес форуми ўтказадилар, бир қатор меморандумлар имзоланади. Черногория Қозоғистон фуқаролари учун машҳур йўналишлардан бири эканлигини биламиз. Бу йўналишдаги муносабатларимизни мустаҳкамлашни истаймиз. Сиз билан нафақат сиёсий ҳамкорлик, балки иқтисодий шерикликни кенгайтириш имкониятларини ҳам муҳокама қиламиз”, — деди у.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Черногория Президентини Мустақиллик саройида кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.