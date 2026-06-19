KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев Черногория Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди

    ASTANA. Kazinform — Мустақиллик саройида мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Черногория Президенти Яков Милатовични кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.

    л
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Мустақиллик саройида Президентлар бир-бирларини расмий делегациялар аъзолари билан таништиришди.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Черногория Президентін қарсы алды
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Кейин, олий мартабали меҳмоннинг расмий ташрифи учун саф тортган фахрий қоровул бошлиғи Давлат раҳбарларига табрик нутқи сўзлади. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Черногория Президентін қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Черногория Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юришди.

    л
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Шуни таъкидлаш керакки, 18-20 июнь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Токаевнинг таклифига биноан Черногория Президенти Яков Милатович Қозоғистонга расмий ташриф буюриши ҳақида ёзган эдик.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Черногория Президентін қарсы алды
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    19 июнда томонлар юқори даражадаги музокаралар ўтказадилар ва сиёсий мулоқотни, шунингдек, савдо-иқтисодий, инвестиция ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар.

     

    Сиёсат Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф