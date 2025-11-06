Қозоғистон ва АҚШ ўртасида C5+1 саммити доирасидаги илк келишув имзоланди
WASHINGTON. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий банки ва Американинг трансмиллий Visa компанияси Вашингтонда бўлиб ўтадиган “C5+1” саммити ва "C5+1 нинг ўн йиллиги" бизнес конференциясида эришилган илк келишув бўлган Ҳамкорлик меморандумини имзоладилар, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Меморандумни Қозоғистон Республикаси Миллий банки раисининг ўринбосари Ақилжан Баймағамбетов ва Visa компаниясининг катта вице-президенти ва ҳукумат билан алоқалар бўйича глобал раҳбари Роберт Томсон имзоладилар.
Миллий банк вакили Visa билан келишув рақамли молиявий инфратузилмани ривожлантириш ва Қозоғистон бозорида замонавий рақамли тўловлардан фойдаланишни кенгайтириш мақсадида имзоланганини таъкидлади.
— Меморандум энг сўнгги тўлов технологиялари соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш ва тўлов бозорида янги рақамли ечимларни синаб кўришга қаратилган. Асосий йўналишлар қаторига қуйидагилар киради: Visa кўмагида миллий тўлов корпорациясида янги ечимларни синаб кўриш учун ваколат марказини яратиш; молия бозорида рақамлаштириш, биометрик идентификация тизимлари соҳасидаги энг яхши амалиётларни тарқатиш ва чуқурлаштириш; ва молия бозорида киберхавфсизлик ва фирибгарликнинг олдини олишни такомиллаштириш, — деди Ақилжан Баймағамбетов.
Роберт Томсон Қозоғистон томони билан меморандум имзоланиши ҳақида фикр билдирди.
— Биз Қозоғистон Миллий банки билан рақамли активлар, киберхавфсизлик ва саёҳат ва туризм маълумотлари орқали мамлакат бўйлаб рақамли инновацияларни жадаллаштириш бўйича меморандум имзолаганимиздан фахрланамиз, бу Қозоғистонни Марказий Осиёдаги етакчи рақамли иқтисодиётлардан бирига айлантиришга ёрдам беради, — деди Роберт Томсон.
Visa трансмиллий компанияси раҳбари мамлакатда ишлаш тажрибаси ҳақида шундай деди: "Бу йил бошида Қозоғистонда бўлиш катта шарафдир. Қозоғистон биз учун рақамли тўловларда ва биз янги технологиялар билан тажриба ўтказаётган ишларда ҳақиқатан ҳам етакчи ҳисобланади".
— Гап аслида мамлакатдаги барча одамлар, кичик бизнес, жисмоний шахслар ёки ҳукумат бўлишидан қатъи назар, рақамли технологиялардан фойдаланиш имкониятига эга бўлишларини таъминлаш ҳақида. Қозоғистон эса, ҳақиқатан ҳам, етакчи ўринда туради. Шунинг учун биз у ерда дунё рақамли тўловлар нуқтаи назаридан қандай ривожланаётганини кўрсатиш учун кўплаб инновацияларни энг яхши амалиёт сифатида жорий қилмоқдамиз, — деди Роберт Томсон.
Аввалроқ "C5+1нинг ўн йиллиги" бизнес конференцияси 6 ноябрь куни Вашингтондаги «The Reach Kennedy center» биносида бўлиб ўтиши ва унда Қўшма Штатлар ва Марказий Осиё мамлакатларининг сиёсий ва бизнес етакчилари иштирок этиши ҳақида хабар берилган эди. Конференцияда турли иқтисодий соҳалардаги Америка компаниялари билан шартномалар имзоланиши кутилмоқда.