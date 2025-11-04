Трамп Марказий Осиё мамлакатлари етакчиларини Оқ уйда қабул қилади
ASTANА. Кazinform — 6 ноябрь куни тушдан кейин Дональд Трамп Оқ уйда Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон президентлари билан шахсий учрашув ўтказади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
“C5+1” форматидаги учрашувда томонлар Қўшма Штатлар ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги ҳамкорликнинг келажаги бўйича бир қатор баёнотлар беришлари кутилмоқда. Шунингдек, улар долзарб масалаларни муҳокама қилишади.
Агентлик манбаларига кўра, Марказий Осиё давлатларининг ишдан олдинги делегациялари аллақачон Вашингтонга етиб келган. Улар америкалик ҳамкасблари билан бўлажак юқори даражадаги учрашувга тайёргарлик кўришмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, шу куни, маҳаллий вақт билан соат 12:30 да Вашингтондаги Жон Кеннеди номидаги Ижро санъати маркази таркибига кирувчи The Reach Kennedy Center биносида “C5+1 форматининг ўн йиллигига бағишланган” бизнес-конференцияси бўлиб ўтади. Ушбу марказ Қўшма Штатлардаги энг йирик концерт ва опера майдонларидан биридир.
The Reach Вашингтондаги энг катта яшил томга жойлашган павильонлар, репетиция ва мусиқа заллари, маъруза заллари ва кўп функцияли учрашувлар учун хоналардан иборат. Мажмуанинг замонавий архитектураси табиий муҳитга уйғунлашиб, шаҳарнинг тарихий рамзлари - Вашингтон монументи ва Линкольн мемориали манзарасидан баҳраманд бўлиш имконини беради.
Қозоғистон делегацияси таркибига Бош вазир ўринбосари - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев киради.
Қўшма Штатлар ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича бизнес-конференция доирасида бир қатор сессиялар ўтказилиши режалаштирилган. Дастлабки маълумотларга кўра, транспорт йўлаклари ва таъминот занжирлари, энергетика ва муҳим минераллар, рақамлаштириш ва сунъий интеллект, шунингдек, бизнес вакиллари ўртасидаги ўзаро таъсир каби соҳалар ишлаб чиқилади.
Бундан ташқари, иштирокчиларга “C5+1” мамлакатларининг маданий дастурлари ва миллий стендлари тақдим этилади.