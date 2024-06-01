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    12:50, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Қозоғистон теннисчилари Франция чемпионатида сербиялик жуфтликни мағлуб этишди

    Большой теннис Үлкен теннис Ракетка
    Фото: Мақсат Шағирбаев/Kazinform

    PARIS. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчилар Александр Бублик ва Александр Шевченко Франция Очиқ чемпионатининг жуфтлик баҳсларида иккинчи даврага киришди.

    “Ролан Гаррос”нинг биринчи даврасида қозоғистонлик жуфтлик сербиялик Миомир Кецманович – Душан Лайовични мағлуб этди.

    Биринчи партияда қозоғистонликлар 6:4 ҳисобида устун келган бўлса, иккинчи сетда серб дуэти ғалаба қозонди – 6:1.

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда Бублик – Шевченко ғалаба қозонди – 6:3. Бир соату 37 дақиқа давом этган мусобақада қозоғистонликлар 2 тадан эйс ва 19 та брейк-пойнтнинг 7 тасидан фойдаланди. Сербиялик жуфтлик ҳам 2 эйс, 7 брейк (17 брейк-пойнт) билан ажралиб туришди.

    Учинчи босқичга чиқиш учун Александр Бублик – Александр Шевченко учрашувнинг 8-ракеткалари аргентиналик Максимо Гонсалес – Андрес Мольтени билан куч синашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Недовесов "Ролан Гаррос" турнирининг иккинчи босқичига чиққани ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Теннис Спорт Франция Александр Бублик Ролан Гаррос
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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