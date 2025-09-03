Қозоғистон Республикаси Президентининг Хитойга расмий ташрифи якунланди
ASTANA. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Хитой Халқ Республикасига расмий ташрифи якунланди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Бугун, 3 сентябрда Пекинда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Иккинчи жаҳон уруши ва Япония агрессиясига қарши курашдаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган ҳарбий парадни томоша қилди. Кейин Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпин номидан ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Хитойда қозоқ маданият марказининг очилиш маросимида иштирок этгани ҳақида хабар бергандик.
ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари, ХКП Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси Доимий қўмитаси аъзоси Дин Сюэсян иштирокида Қозоқ-хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилиши бўлиб ўтди.
Президент Қозоқ-хитой ишбилармонлар кенгаши йиғилишида сўзга чиқиб, мамлакатимиз инвестиция салоҳиятини тақдим этди.
Хитой Қозоғистон иқтисодиётига 27 миллиард доллар инвестиция киритди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Осиё инфратузилма сармоялари банки президенти билан учрашган эди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хитойга расмий ташрифи доирасида Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари Дин Сюэсян билан биргаликда видеоалоқа орқали Жамбил вилоятида шамол генераторлари учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқарадиган заводнинг биринчи мажмуасини тантанали равишда ишга туширди.