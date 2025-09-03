Давлат раҳбари Тяньаньмэнь майдонидаги ҳарбий парадни томоша қилмоқда
ASTANA. Kazinform - Тяньаньмэнь майдонида ҳарбий парад бошланди, дея хабар беради Kazinform.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Пекиндаги Тяньаньмэнь майдонига етиб келди ва у ерда Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган ҳарбий парадда фахрий меҳмон сифатида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Хитойда қозоқ маданият марказининг очилиш маросимида иштирок этгани ҳақида хабар бергандик.
ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари, ХКП Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси Доимий қўмитаси аъзоси Дин Сюэсян иштирокида Қозоқ-хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилиши бўлиб ўтди.
Президент Қозоқ-хитой ишбилармонлар кенгаши йиғилишида сўзга чиқиб, мамлакатимиз инвестиция салоҳиятини тақдим этди.
Хитой Қозоғистон иқтисодиётига 27 миллиард доллар инвестиция киритди.