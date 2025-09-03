10:22, 03 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпин номидан ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этди
BEIJING. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган ҳарбий парадда иштирок этган нуфузли меҳмонлар шарафига ХХР Раиси Си Цзиньпин томонидан ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Иккинчи жаҳон уруши ва Япония агрессиясига қарши курашдаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган ҳарбий парадни томоша қилди.
Президент Пекиндаги Тяньаньмэнь майдонига ташриф буюрди.
Давлат раҳбари Хитойда қозоқ маданият марказининг очилиш маросимида иштирок этди.