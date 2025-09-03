OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:22, 03 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпин номидан ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этди

    BEIJING. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган ҳарбий парадда иштирок этган нуфузли меҳмонлар шарафига ХХР Раиси Си Цзиньпин томонидан ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпин номидан ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этди
    Фото: Ақорда

     

    қабул
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Иккинчи жаҳон уруши ва Япония агрессиясига қарши курашдаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган ҳарбий парадни томоша қилди.

    қабул
    Фото: Ақорда

     

    Президент Пекиндаги Тяньаньмэнь майдонига ташриф буюрди.

    Давлат раҳбари Хитойда қозоқ маданият марказининг очилиш маросимида иштирок этди.

    Теглар:
    Ғалабанинг 80 йиллиги Қозоғистон Президенти Ақорда Хитой
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!