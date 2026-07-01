Қозоғистон халқаро AI иқтисодиёти клубига қўшилди — Вазир
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Евроосиёнинг юқори технологиялар ва бизнес маркази сифатидаги мақомини мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда Бош вазир ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев хабар берди.
Кеча, Парламент палаталарининг сўнгги қўшма мажлисида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонни Евроосиёнинг бизнес марказига айлантириш вазифасини белгилаб берди.
Вазирнинг сўзларига кўра, Alem.ai технологик дипломатиянинг асосий платформаларидан бирига айланди. Марказга 40 дан ортиқ расмий делегациялар, давлат раҳбарлари ва етакчи халқаро компаниялар раҳбарлари ташриф буюрдилар.
“Қозоғистон БМТ тизимида ҳам халқаро миқёсда эътирофга сазовор бўлди. Жорий йилнинг апрель ойида Бангкокда бўлиб ўтган БМТ ЭСКАТО 82-сессиясида тарихий резолюция қабул қилинди. Шунга мувофиқ, Алматида Рақамли ечимлар маркази ташкил этилади”, — деди Жаслан Мадиев бугунги Ҳукумат йиғилишида.
Алоҳида йўналишлардан бири - Alatau City. Бу - истиқболли технологияларни жорий этиш учун синов майдонига айланадиган янги авлод инновацион шаҳри. Бунинг учун махсус ҳуқуқий режим қабул қилинди.
“Қозоғистон АҚШнинг Pax Silica ва AI Opportunity Partnership ташаббусларига қўшилди ва AI иқтисодиёти клубига қўшилди. Бу Қозоғистонга яримўтказгичлар, чиплар, батареялар ва муҳим минералларни қайта ишлашда глобал қиймат занжирига қўшилиш имконини беради. Яъни, бу хомашё экспортидан юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларга ўтиш учун йўл очади”, — деди Иқтисодий ривожланиш вазири.
Эслатиб ўтамиз, бугун янги Конституция кучга кирди. Бутун мамлакат бўйлаб референдум натижасида қабул қилинган тарихий ҳужжат давлат бошқаруви тизимини ва жамиятнинг ривожланиш йўналишини тубдан ўзгартиради.
Президент қозоғистонликларни Янги Конституция кучга кирганлиги билан табриклади.
Шунингдек, ҚР Бош вазир Олжас Бектенов барча давлат ва жамоат институтларини тубдан модернизация қилиш бошланганини маълум қилди.