Бош вазир: Барча давлат ва фуқаролик жамияти институтларини тубдан модернизация қилиш бошланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов янги Конституциянинг кучга кириши муносабати билан баёнот берди. Бугун Вазирлар кабинети янги Конституциянинг кучга кириши доирасида Давлат раҳбари топшириқларининг бажарилишини кўриб чиқади.
Ҳукумат раҳбари янги Конституция келгуси ўн йилликларда мамлакатнинг ривожланиш йўналишини белгиловчи асосий ҳужжат эканлигини таъкидлади.
— Конституциянинг қабул қилиниши фуқароларимизнинг Қасим-Жомарт Кемелули Тоқаев раҳбарлигида амалга оширилаётган мамлакатимизни модернизация қилишнинг янги босқичини кенг қўллаб-қувватлашини яққол намойиш этди. Янги Конституция фақат иқтисодий кўрсаткичлар билан ўлчанмайдиган илғор ва динамик ривожланиш учун мустаҳкам институционал пойдевор яратади, — деди О. Бектенов бугунги Ҳукумат йиғилишида.
Бош вазирнинг сўзларига кўра, Давлат раҳбари Қозоғистон глобал ўзгаришларга етиб олиш билан чекланиб қолмасдан, балки янги иқтисодий вазиятни шакллантиришда фаол иштирокчига айланиши кераклигини айтди. Амалга оширилаётган барча ислоҳотлар айнан шу вазифаларни амалга оширишга қаратилган. Бизнинг янги Конституциямиз эса уларнинг марказида туради.
— Барча давлат ва фуқаролик жамияти институтларини тубдан модернизация қилиш бошланди. Амалга оширилаётган барча ўзгаришлар жамиятда барқарорликни янада сақлаш, фуқароларнинг фаровонлигини муносиб даражада таъминлаш, қонунийлик ва тартиб тамойилини мустаҳкамлаш, шунингдек, илғор фикрлайдиган ва юқори интеллектуал қобилиятли қозоғистонлик авлодни шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан, биз янги Конституциямизнинг юқори сифатли амалга оширилишини таъминлаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларни кўриб чиқмоқдамиз, — деди Ҳукумат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Президент қозоғистонликларни Янги Конституция кучга кириши билан табриклади.