Қозоғистон Бутунжаҳон антидопинг агентлиги билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WАDА) билан ўзаро англашув меморандумини имзолади, деб хабар беради Кazinform.
Имзолаш Польшанинг Торун шаҳрида ёпиқ иншоотлардаги енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионати доирасида вазир Ербол Мирзабосинов ва WАDА президенти Витольд Банька ўртасидаги учрашувда бўлиб ўтди. Ҳужжат мамлакатнинг соф спорт тамойилларига содиқлигини яна бир бор тасдиқлайди ва Давлат раҳбарининг халқаро ҳамкорлик ва антидопинг сиёсатини ривожлантириш бўйича топшириқларини амалга ошириш чораларидан биридир.
— Ўтган йили Астанага ташрифимиз чоғида Давлат раҳбари томонидан самимий қабул WАDА ва Қозоғистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришда муҳим қадам бўлди. Президент Қасим-Жомарт Тоқаев вакили сифатида сизнинг мамлакатингизга антидопинг тадқиқотлари соҳасидаги қўллаб-қувватлаши ва илмий тараққиётга қўшган улкан ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Ушбу келишув Қозоғистон минтақада соф спортни ривожлантиришда тобора етакчи рол ўйнаётганини кўрсатади, — деди Витольд Банька.
Бундан ташқари, томонлар 2027 йилда Астанада WАDА Ижроия қўмитаси ва Таъсис кенгаши йиғилишларини ўтказиш имкониятини муҳокама қилишди. Ербол Мирзабосинов Қозоғистон адолатли рақобат тамойилларига доимий равишда амал қилишини ва допингга қарши таълим тизимини фаол ривожлантираётганини таъкидлади.
— WАDА билан ҳамкорлик биз учун стратегик аҳамиятга эга. Қозоғистон адолатли спорт маданиятини ривожлантириш, халқаро стандартларни мустаҳкамлаш ва энг яхши глобал амалиётларни жорий этишга устувор аҳамият беради. Қозоғистон нафақат допингга қарши профилактика ва таълим дастурларини қўллаб-қувватлабгина қолмай, балки фаол равишда амалга оширади, — деди вазир.
Ушбу учрашув доирасида ихтисослаштирилган таълим ва илмий инфратузилмани ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Қозоғистон миллий спорт университети мутахассисларни тайёрлаш ва билим алмашиш платформаси сифатида қаралади, бу Қозоғистоннинг Марказий Осиёда допингга қарши сиёсатда етакчиликни ривожлантириш учун таълим маркази сифатидаги ролини мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили 15 октябрда Давлат раҳбари Бутунжаҳон антидопинг агентлиги президентини қабул қилган эди.