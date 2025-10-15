Давлат раҳбари Бутунжаҳон антидопинг агентлиги президентини қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WADA) президенти Витольд Банькани қабул қилди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев меҳмонни қутлар экан, Бутунжаҳон антидопинг агентлиги спортда допингга қарши глобал курашда асосий институт сифатидаги муҳим ролини таъкидлади. У Витольд Баньканинг Астанага ташрифи Қозоғистон ва WADA ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш йўлидаги муҳим қадам бўлишини таъкидлади.
Давлат раҳбари агентликнинг тизимли ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, тоза спортнинг ягона стандартларини сақлаш борасидаги принципиал позициясини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, бу нафақат спортчилар, балки бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар учун ҳам муҳим.
Ҳозирда Қозоғистон Туризм ва спорт вазирлиги қошида Марказий Осиёда ягона бўлган антидопинг лабораторияси фаолият юритмоқда. У Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Покистон, Мўғулистон ва Афғонистонни ўз ичига олган Минтақавий антидопинг ташкилотининг базаси бўлиб хизмат қилади.
Ўз навбатида, WADA президенти Витольд Банька Қозоғистон томонидан агентлик ташаббусларини қўллаб-қувватлагани учун миннатдорлик билдириб, миллий спорт тузилмалари билан ҳамкорликнинг юқори даражасини қайд этди.
Учрашув иштирокчилари узоқ муддатли ҳамкорликни ривожлантириш ва Қозоғистоннинг Бутунжаҳон антидопинг агентлигининг масъулиятли ва ишончли ҳамкори мақомини янада мустаҳкамлаш тарафдори эканликларини тасдиқладилар.