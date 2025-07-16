Қозоғистон буғдойи Вьетнамга етказиб берилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон буғдойи темир йўл орқали Хитой орқали Вьетнамга жўнатилди, дея хабар беради Kazinform агентлиги “Қазақстан темір жолы” МЧЖга таяниб.
— Темир йўл транспортида Хитой орқали Вьетнамга 15 минг тоннадан ортиқ Қозоғистон буғдойи экспорт қилинди. Ғалла “Дўстлик” ва “Олтинкўл” чегара пунктлари орқали Хайфон (Вьетнам) портига етказилди, — деб хабар қилди миллий компания.
Экспорт 2025 йилнинг май-июль ойларигача амалга оширилди. Жами саккизта состав ташкил этилди ва Ақмола вилоятининг Азат, Оқкўл ва Кўкшетау станцияларидан жўнатилди.
18 июнь куни Хитойнинг Ляньюньган портига юқори сифатли буғдой юкланган транзит контейнер поезди етиб борган эди. Бу Вьетнамга йўналтирилган ва озиқ-овқат корпорацияси томонидан мультимодал йўналиш орқали жўнатилган саккизта составнинг биринчиси эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон буғдойи Вьетнамга экспорт қилиниши ҳақида хабар берган эдик.