Қозоғистон буғдойи Вьетнамга экспорт қиланади
ASTANA. Kazinform — Юқори сифатли Қозоғистон буғдойи ортилган транзит контейнер поезди Хитойнинг Ляньюньган портига етиб келди. Бу -Вьетнамга йўналтирилган ва “Озиқ-овқат контракт корпорацияси” томонидан юборилган саккизта поезднинг биринчисидир. Етказиб бериш мультимодал йўналиш бўйича амалга оширилади.
Темир йўл поезди умумий оғирлиги 1,7 минг тонна бўлган 62 та контейнердан иборат. Контейнерлар денгиз кемаларига қайта юкланганидан сўнг, буғдой Вьетнамнинг Хайфон портига етказилади.
Қозоғистон донининг Вьетнамга муваффақиятли жўнатилгани ҳақидаги махсус репортажлар Хитой марказий телевидениеси ва Хитой халқаро телевидениеси орқали намойиш этилди.
Хитой оммавий ахборот воситалари таъкидлаганидек, Ляньюнган портидаги логистика базаси "битта контейнер — битта хизмат" тамойили асосида ишлайди. Ушбу модель юкни бошланғич нуқтадан якуний манзилга бир контейнерда қайта юкламасдан етказиб беришни таъминлайди.
Ушбу технология туфайли темир йўлдан денгиз портигача бўлган вақт бор-йўғи бир соат давом этди. Бундан ташқари, Қозоғистон буғдойи “яшил йўлак” орқали етказиб берилди, бу ерда барча тартиб-қоидалар тезкорлик билан амалга оширилди.
Йил бошидан буён “Озиқ-овқат контракт корпорацияси” томонидан 196 минг тонна дон экспорт қилинди. Энг йирик партиялар Шимолий Африка, Жануби-Шарқий Осиё ва Эрон бозорларига жўнатилди.