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    09:10, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда 17 июль куни доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 527,59 тенге, сотиш — 529,58 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 611,72 тенге, сотиш — 616,02 тенге;
    • рубль 6,64 - 6,75 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 524,58 тенгедан сотиб олинади, 530,58 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 608,73 тенге, сотиш — 615,74 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,68 тенге, сотиш — 6,84 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 527,10 тенгедан сотиб олинади, 530,44 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 610,61 тенге, сотиш — 614,74 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,65 тенге, сотиш — 6,71 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 526,5 тенге, 1 евро — 611,64 тенге, 1 рубль — 6,72 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
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    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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