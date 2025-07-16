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    09:10, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда алматидаги ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 525,19 тенге, сотиш — 527,20 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 611,99 тенге, сотиш — 616,34 тенге;
    • рубль 6,60 - 6,71 тенге орасидада сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 522,64 тенгедан сотиб олинади, 528,64 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 608 тенге, сотиш — 615,58 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 524,30 тенгедан сотиб олинади, 527,35 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 611,18 тенге, сотиш — 614,95 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 525,87 тенге, 1 евро — 614,37 тенге, 1 рубл — 6,72 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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