09:10, 16 Июль 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда алматидаги ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 525,19 тенге, сотиш — 527,20 тенге;
- евро: сотиб олиш — 611,99 тенге, сотиш — 616,34 тенге;
- рубль 6,60 - 6,71 тенге орасидада сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 522,64 тенгедан сотиб олинади, 528,64 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 608 тенге, сотиш — 615,58 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,75 тенге.
Чимкентда:
- доллар 524,30 тенгедан сотиб олинади, 527,35 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 611,18 тенге, сотиш — 614,95 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,70 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 525,87 тенге, 1 евро — 614,37 тенге, 1 рубл — 6,72 тенге.
Эслатиб ўтамиз, ўтган куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков