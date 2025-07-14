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    09:35, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: Рixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугунги кунда Алматидаги ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 521,29 тенге, сотиш — 523,23 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 608,19 тенге, сотиш — 612,27 тенге;
    • рубль 6,56 - 6,68 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 519,57 тенгпедан сотиб олинади, 525,60 тенгедан сотилади;

    • евро: сотиб олиш — 607,45 тенге, сотиш — 614,47 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 520,67 тенгедан сотиб олинади, 523,67 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 607,58 тенге, сотиш — 612,17 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,62 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 520,93 тенге, 1 евро — 607,07 тенге, 1 рубль — 6,68 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган куни Қозоғистон валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рубль қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
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