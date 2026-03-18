    09:08, 18 Март 2026 | GMT +5

    Корея Республикасидан 1 ойда Ўзбекистонга 3 237 нафар турист ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 3 237 нафар Корея фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 341 нафарга ёки 11,8 фоизга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • саёҳат – 2 583 нафар;
    • хизмат юзасидан – 232 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 213 нафар;
    • ўқиш – 209 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида жами 1 861 нафар Озарбайжон фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Шунингдек, 2026 йилнинг 1 ойида 1,1 мингдан ортиқ ўзбекистонликлар Буюк Британияга борган.

    Бекабат Узаков
