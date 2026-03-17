    11:10, 17 Март 2026 | GMT +5

    1 ойда 1,8 мингдан зиёд Озарбайжон фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида жами 1 861 нафар Озарбайжон фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 849 нафарга ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга келган Озарбайжон фуқаролари сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:

    • сайёҳлик – 1 321 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 429 нафар;
    • хизмат юзасидан – 101 нафар;
    • ўқиш – 9 нафар;
    • даволаниш – 1 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 1 126 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Буюк Британияга сафар қилган.

    Бекабат Узаков
