2026 йилнинг 1 ойида 1,1 мингдан ортиқ ўзбекистонликлар Буюк Британияга борган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 1 126 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Буюк Британияга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15,5 фоизга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:
- саёҳат – 821 нафар;
- ўқиш – 193 нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 92 нафар;
- хизмат юзасидан – 20 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда туроператорлар, турагентлар ва бошқа туризм соҳасида хизмат кўрсатувчи ташкилотлар сони 3 143 тани ташкил этган.