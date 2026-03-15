    18:10, 15 Март 2026 | GMT +5

    2026 йилнинг 1 ойида 1,1 мингдан ортиқ ўзбекистонликлар Буюк Британияга борган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 1 126 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Буюк Британияга сафар қилган.

    2026 йилнинг 1 ойида 1,1 мингдан ортиқ ўзбекистонликлар Буюк Британияга борган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15,5 фоизга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • саёҳат – 821 нафар;
    • ўқиш – 193 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 92 нафар;
    • хизмат юзасидан – 20 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда туроператорлар, турагентлар ва бошқа туризм соҳасида хизмат кўрсатувчи ташкилотлар сони 3 143 тани ташкил этган.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
