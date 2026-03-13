11:10, 13 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда туроператорлар сони 3,1 мингтадан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда туроператорлар, турагентлар ва бошқа туризм соҳасида хизмат кўрсатувчи ташкилотлар сони 3 143 тани ташкил этган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 551 тага ёки 21,3 фоизга ошган.
Уларнинг сони йиллар кесимида қуйидагича (1 февраль ҳолатига):
- 2022 йил – 1 841 та;
- 2023 йил – 2 374 та;
- 2024 йил – 2 539 та;
- 2025 йил – 2 592 та;
- 2026 йил – 3 143 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 11,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Шунингдек, ўзбекистонликлар 1 йилда ўқиш мақсадида 35 та давлатга сафар қилган.