Ўзбекистонга эркак туристлар кўпроқ ташриф буюрганми ёки аёллар
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 11,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга жами 200 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган.
Шундан:
- эркаклар – 6 404 283 нафар;
- аёллар – 5 275 345 нафар.
Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:
- 0-18 ёш – 1 479 729 нафар;
- 19-30 ёш – 1 924 358 нафар;
- 31-55 ёш – 5 923 793 нафар;
- 56 ёш ва ундан катталар – 2 351 748 нафар.
Корея Республикасидан Ўзбекистонга 46,3 минг нафар турист ташриф буюрган.