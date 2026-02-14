OZ
    Ўзбекистонга эркак туристлар кўпроқ ташриф буюрганми ёки аёллар

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 11,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туристлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда Ўзбекистонга жами 200 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган.

    Шундан:

    • эркаклар – 6 404 283 нафар;
    • аёллар – 5 275 345 нафар.

    Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • 0-18 ёш – 1 479 729 нафар;
    • 19-30 ёш – 1 924 358 нафар;
    • 31-55 ёш – 5 923 793 нафар;
    • 56 ёш ва ундан катталар – 2 351 748 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 1 йилда метрополитен орқали 286 миллиондан зиёд йўловчи ташилган.

    Корея Республикасидан Ўзбекистонга 46,3 минг нафар турист ташриф буюрган.

    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
