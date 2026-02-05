11:10, 05 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 1 йилда метрополитен орқали 286 миллиондан зиёд йўловчи ташилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда метрополитен орқали жами 286,8 млн нафар йўловчи ташилган.
Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 6,1 фоизга ошган.
Мазкур даврда метрополитендан бир кунда ўртача 785,6 минг нафар йўловчи фойдаланган.
Ушбу кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича:
- 2020 йил — 38,8 млн;
- 2021 йил — 101,8 млн;
- 2022 йил — 136,7 млн;
- 2023 йил — 172 млн;
- 2024 йил — 270,3 млн;
- 2025 йил — 286,8 млн.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 85,2 киши тўғри келган.
Шунингдек, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.