    Корея Республикасидан Ўзбекистонга 46,3 минг нафар турист ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 46,3 минг нафар Корея фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туристлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,2 минг нафарга ёки 12,2 фоизга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • саёҳат – 36,1 минг нафар;
    • хизмат юзасидан – 5,1 минг нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 4,1 минг нафар;
    • ўқиш – 917 нафар;
    • тижорат – 4 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, 1 йилда Ўзбекистонга 40 мингга яқин хорижликлар ўқиш мақсадида ташриф буюрган.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

