11:10, 23 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонликлар 2025 йилда энг кўп қайси давлатларга борган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,4 млн нафарга ёки 22,2 % га ошган.
2025 йилда Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:
- Қирғиз Республикаси — 3,3 млн нафар;
- Қозоғистон — 1,3 млн нафар;
- Тожикистон — 1,3 млн нафар;
- Россия — 433,3 минг нафар;
- Саудия Арабистони — 366,2 минг нафар;
- Туркия — 268,9 минг нафар;
- БАА — 139,4 минг нафар;
- Миср — 65,4 минг нафар;
- Хитой — 52,6 минг нафар;
- Вьетнам — 39,1 минг нафар.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида жами 27,8 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.