OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:40, 31 Январь 2026 | GMT +5

    1 йилда Ўзбекистонга 40 мингга яқин хорижликлар ўқиш мақсадида ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 39,7 минг нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    талаба
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 58,2 % га ошган.

    2025 йилда Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    • Ҳиндистон — 17 241 нафар;
    • Туркманистон — 9 349 нафар;
    • Тожикистон — 2 904 нафар;
    • Покистон — 1 779 нафар;
    • Хитой — 1 428 нафар;
    • Жанубий Корея — 917 нафар;
    • Қирғиз Республикаси — 912 нафар;
    • Миср — 893 нафар;
    • Филиппин — 745 нафар;
    • АҚШ — 482 нафар;
    • Бошқа давлатлар — 3 011 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Теглар:
    ОТМ Марказий Осиё хабарлари Таълим Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!