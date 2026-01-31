12:40, 31 Январь 2026 | GMT +5
1 йилда Ўзбекистонга 40 мингга яқин хорижликлар ўқиш мақсадида ташриф буюрган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 39,7 минг нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 58,2 % га ошган.
2025 йилда Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:
- Ҳиндистон — 17 241 нафар;
- Туркманистон — 9 349 нафар;
- Тожикистон — 2 904 нафар;
- Покистон — 1 779 нафар;
- Хитой — 1 428 нафар;
- Жанубий Корея — 917 нафар;
- Қирғиз Республикаси — 912 нафар;
- Миср — 893 нафар;
- Филиппин — 745 нафар;
- АҚШ — 482 нафар;
- Бошқа давлатлар — 3 011 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.