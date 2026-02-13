OZ
Тренд:
    09:08, 13 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонликлар 1 йилда ўқиш мақсадида 35 та давлатга сафар қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.

    сафар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда қарийб 6,9 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган.

    Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    • Россия – 6 498 нафар;
    • Тожикистон – 6 039 нафар;
    • Қирғиз Р. – 4 648 нафар;
    • Корея – 3 513 нафар;
    • Туркия – 2 496 нафар;
    • Хитой – 1 259 нафар
    • Қозоғистон – 1 097 нафар;
    • Буюк Британия – 886 нафар;
    • Германия – 391 нафар;
    • АҚШ – 351 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 39,7 минг нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
