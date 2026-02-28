Қишнинг сўнгги ойида Чимкентда мевали дарахтлар гуллади
SHYMKENT. Кazinform — Чимкент яна бир бор баҳорни муддатидан олдин кутиб олди. Қишнинг сўнгги кунларида шаҳар оқ ва пушти гулларга бурканган, ўрик ва бодом дарахтлари гуллаб-яшнамоқда.
Кўчалар нафис гуллар билан қопланган ва аҳоли телефонлари ва камераларини олиб, кўпинча сайрга чиқишни бошладилар.
Мевали дарахтлар деярли бир вақтнинг ўзида гуллади. Боғлар, майдонлар ва ҳовлиларда дарахт шохлари илк гуллар билан қопланиб, шаҳарнинг жозибасини очди.
Кazinform фотожурналисти Мақсат Шағирбай серқуёш баҳорнинг бу ажойиб онларини суратга олишга муваффақ бўлди. Бу манзаралар февралга қараганда март ойининг охирини кўпроқ эслатади.
Дарахтларнинг эрта гуллаши бу йилги ғайриоддий илиқ қиш туфайли бўлган. Кучли совуқлар қайд этилмади ва ҳаво ҳарорати асосан ижобий бўлиб қолди. Натижада, аҳоли енгил кийим кийишмоқда.
Бироқ, бундай илиқ об-ҳаво боғбонларни хавотирга солмоқда. Агар март ойининг бошида қисқа муддатли совуқ яна содир бўлса, гулларга зарар етказилиши ва ҳосилга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Синоптиклар ўзгарувчан об-ҳаво ҳақида огоҳлантиришди. 28 февраль куни Чимкентда ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик, кучли шамол ва туман бўлиши мумкин. Кундузи ҳаво ҳарорати +7…+9 даражагача исиши мумкин, аммо кечаси -2 даражагача тушиши мумкин.
— 1-март куни ёғингарчилик бўлмайди, кундузи ҳаво ҳарорати +9…+11 даража, кечаси эса -2…-4 даражагача совийди. 2 март куни яна ёғингарчилик бўлиши мумкин, кечаси қор билан ёмғир аралашиб, ҳаво ҳарорати тахминан 0…+2 даража бўлади, кундузи ёмғир ёғади ва +9…+11 даражагача исийди, — деди “Қазгидромет” РДК матбуот котиби Аружан Муратова.
Боғбонлар об-ҳаво маълумотларини диққат билан кузатиб бораётган бир пайтда, шаҳар баҳорга фаол тайёргарлик кўрмоқда.
Гулзорларда илк лолалар гуллай бошлади. Уларнинг сони ҳали ҳам оз бўлса-да, тез орада кенг кўламли гулзорлар пайдо бўлади. Бу йил Чимкентдаги 13 та участка ва шаҳар боғларида давлат-хусусий шериклик доирасида 1,6 миллион лола экилди.
Бундан ташқари, иссиқхоналарда тахминан 2 миллион дона бир йиллик гуллар етиштирилмоқда. Мутахассислар томчилатиб суғориш усулидан фойдаланган ҳолда ва агротехник талабларга риоя қилган ҳолда кўчатлар захирасини олдиндан тайёрлаб қўйишди.
— Бу зарур гул захирасини тайёрлаш ва бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш имконини беради, — деб хабар беришди шаҳарнинг қулай муҳитни ривожлантириш департаменти вакиллари.
“Асар” микрорайонида 2 гектар майдонда кўп йиллик ўсимликларни етиштириш учун иссиқхона мажмуаси фаолият юритмоқда. Бу ерда уруғларни экиш ва кўчатларни тайёрлаш ишлари якунланди. Бу йил биринчи марта шаҳар марказининг кўчалари ушбу мажмуада етиштирилган гуллар билан безатилади.
Шаҳар кўчаларида жами 4 миллионга яқин ўсимлик, жумладан, эхинацея, кўк сальвия, лаванда ва гайлардия экиш режалаштирилган.
Чимкентда баҳор сезила бошлаган бўлса-да, қишки совуқ ҳали Қозоғистоннинг аксарият қисмида қайтмаган. Бир қатор ҳудудларда совуқлар ва бўрон ҳақида огоҳлантириш эълон қилинган.
Бироқ, синоптикларнинг маълумотларига кўра, мамлакатда об-ҳаво 2 мартдан бошлаб исий бошлайди.
Эслатиб ўтамиз, Туркистондаги ботаника боғида лолалар гуллагани ҳақида ёзган эдик.