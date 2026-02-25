Туркистондаги ботаника боғида лолалар гуллади
TÜRKISTAN. Кazinform – Хожа Аҳмад Яссавий номидаги Халқаро қозоқ-турк университетининг Ботаника боғи илмий-тадқиқот институтида лолалар гуллади.
Иссиқхона мажмуасида етиштирилган гуллар илмий лойиҳаларнинг самарадорлигини ва амалга оширилаётган селекция ишларининг самарадорлигини белгилайди.
2022-2024 йилларда Фан ва олий таълим вазирлигининг грант маблағлари доирасида "Қозоғистонда лола бошланғич материаллари коллекциясини яратиш, эксклюзив турлар ва навларни кўпайтириш ва етиштириш учун инновацион технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш" илмий лойиҳаси амалга оширилди.
Ушбу лойиҳа доирасида лолаларнинг маҳаллийлаштирилган ва истиқболли навларини ишлаб чиқаришга жорий этиш учун илмий асос яратилди ва селекция ишлари учун бошланғич материаллар фонди яратилди.
Ҳозирда Ботаника боғининг иссиқхонасида лолалар етиштириш режалаштирилганидек давом этмоқда. Бу йил 7 хил лола навидан 7000 та кўчат экилди.
Бу мавсумнинг ўзига хос хусусияти шундаки, илгари лолалар илмий тадқиқот гуруҳи томонидан етиштирилган бўлса, бу йил улар Ботаника боғининг мутахассислари томонидан етиштирилди. Бу илмий ишланмалар амалий даражада самарали ўзлаштирилганидан ва технологиялар ишлаб чиқариш жараёнига изчил жорий этилганидан далолат беради.
Ботаника боғида етиштирилган лолалар ҳар йили март байрамлари доирасида университетнинг фахрий ўқитувчилари ва ҳамкорларига тақдим этилади. Бундан ташқари, маҳсулотни бозорга чиқариш орқали илмий лойиҳа натижаларини тижоратлаштириш имкониятлари яратилади.
Университет олимлари лолаларни етиштириш, кўпайтириш ва селекция қилиш соҳасидаги тадқиқотларни босқичма-босқич давом эттириш ва маҳаллий гулчиликни ривожлантиришга тизимли ҳисса қўшиш ниятида.