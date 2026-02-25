OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:10, 25 Февраль 2026 | GMT +5

    Туркистондаги ботаника боғида лолалар гуллади

    TÜRKISTAN. Кazinform – Хожа Аҳмад Яссавий номидаги Халқаро қозоқ-турк университетининг Ботаника боғи илмий-тадқиқот институтида лолалар гуллади.

    гуллар
    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги

    Иссиқхона мажмуасида етиштирилган гуллар илмий лойиҳаларнинг самарадорлигини ва амалга оширилаётган селекция ишларининг самарадорлигини белгилайди.

    гуллар
    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги
    гуллар
    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги

    2022-2024 йилларда Фан ва олий таълим вазирлигининг грант маблағлари доирасида "Қозоғистонда лола бошланғич материаллари коллекциясини яратиш, эксклюзив турлар ва навларни кўпайтириш ва етиштириш учун инновацион технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш" илмий лойиҳаси амалга оширилди.

    Ушбу лойиҳа доирасида лолаларнинг маҳаллийлаштирилган ва истиқболли навларини ишлаб чиқаришга жорий этиш учун илмий асос яратилди ва селекция ишлари учун бошланғич материаллар фонди яратилди.

    гуллар
    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги

    Ҳозирда Ботаника боғининг иссиқхонасида лолалар етиштириш режалаштирилганидек давом этмоқда. Бу йил 7 хил лола навидан 7000 та кўчат экилди.

    гуллар
    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги

    Бу мавсумнинг ўзига хос хусусияти шундаки, илгари лолалар илмий тадқиқот гуруҳи томонидан етиштирилган бўлса, бу йил улар Ботаника боғининг мутахассислари томонидан етиштирилди. Бу илмий ишланмалар амалий даражада самарали ўзлаштирилганидан ва технологиялар ишлаб чиқариш жараёнига изчил жорий этилганидан далолат беради.

    гуллар
    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги

    Ботаника боғида етиштирилган лолалар ҳар йили март байрамлари доирасида университетнинг фахрий ўқитувчилари ва ҳамкорларига тақдим этилади. Бундан ташқари, маҳсулотни бозорга чиқариш орқали илмий лойиҳа натижаларини тижоратлаштириш имкониятлари яратилади.

    гуллар
    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги

    Университет олимлари лолаларни етиштириш, кўпайтириш ва селекция қилиш соҳасидаги тадқиқотларни босқичма-босқич давом эттириш ва маҳаллий гулчиликни ривожлантиришга тизимли ҳисса қўшиш ниятида.

    Теглар:
    Туркистон ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги Гуллар Ҳудудлар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!