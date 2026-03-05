Қирғизистон тиланчилар учун жазоларни кучайтиради
ASTANА.Кazinform — Қирғизистон парламенти тиланчиликни камайтиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Ҳужжат тиланчиликни камайтириш, унинг жамоат тартибига салбий таъсирини бартараф этиш, йўлларда тиланчиликни бартараф этиш орқали йўл ҳаракати хавфсизлигини яхшилаш ва заиф гуруҳларни эксплуатациядан ҳимоя қилиш мақсадида ишлаб чиқилган.
Жамоат жойларида, шу жумладан йўлларда узлуксиз тиланчилик қуйидаги жазоларни назарда тутади:
* Йўлларда тиланчилик қилиш, шунингдек, пул ёки бошқа моддий бойликларни олиш мақсадида жамоат жойларида узлуксиз тиланчилик қилиш 20-30 соатгача жамоат ишларига ёки уч кунгача қамоққа олишга сабаб бўлади;
* Бир ой ичида такрорий қоидабузарликлар 30-40 соатгача жамоат ишларига ёки уч кундан беш кунгача қамоққа олишга сабаб бўлади;
* Чет эл фуқароси томонидан бир ой ичида такрорий қоидабузарликлар мамлакатдан депортация қилинишига олиб келади.
Тиланчилик учун:
* Агар кекса одамлар, ҳомиладор аёллар, ногиронлар ёки руҳий касалликларга чалинган шахслар тиланчиликда иштирок этса, жарима 200 ҳисоб бирлиги (20 000 сом ёки 114 000 тенгедан ортиқ) миқдорида бўлади;
* Чет эл фуқароси томонидан бир ой ичида такрорий тиланчилик қилиш депортацияга олиб келади.
