17:39, 03 Март 2026 | GMT +5
Қирғизистон оҳактош экспортига қўйилган тақиқни узайтирди
ASTANA. Kazinform – Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси мамлакат ҳудудидан Евроосиё иқтисодий иттифоқи божхона ҳудудидан ташқаридаги мамлакатларга оҳактош экспортига вақтинчалик тақиқни узайтирди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Ҳужжатга кўра, қайта ишланмаган ёки дағал майдаланган оҳактошни, шунингдек, тўртбурчак ёки квадрат блоклар ва плиталарга кесилган оҳактошни (“ЕАЭО СЭҚ ТН 2515 11 000 0” ва 2515 12 000 0 кодлари) экспорт қилиш тақиқланган.
Мораторий олти ойга узайтирилди.
Тегишли давлат органларига товарларнинг ноқонуний экспортининг олдини олиш ва унга чек қўйиш учун зарур чораларни кўриш топширилди.
Аввалроқ Қирғизистон ҳам қора ва рангли металл парчалари ва чиқиндиларини экспорт қилишга қўйилган тақиқни узайтирган эди.