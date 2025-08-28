«Қайрат» Алматида «Реал» билан ўйнайди
ASTANA. Kazinform – Алматининг “Қайрат” клуби Чемпионлар лигасининг 2025/26 йилги мавсумида “Реал”га қарши баҳс олиб борди, деб хабар беради Sports.kz.
Қозоғистон ва Испания клублари ўртасидаги учрашув Алматида бўлиб ўтади.
Таъкидлаш жоизки, «Қайрат» тарихида илк бор Чемпионлар лигасининг асосий босқичида ўйнайди. Қозоғистон клубининг умумий босқичга қадар йўли таъсирли бўлди: Словениянинг «Олимпия» жамоасини (икки ўйин натижасига кўра 3:1) мағлуб этди, Финляндиянинг «КуПС»ига қарши баҳсда камбэк қилди (3:2), Словакиянинг «Слован» жамоасини пенальти сериясида енгди (1:1, пенальтида 4:3) ва Шотландиянинг «Селтик» клубидан устун келди (0:0, пенальтида 3:2).
Бунгача бугун футбол бўйича Чемпионлар лигаси асосий босқичи учун қуръа ташланиши ҳақида ёзган эдик.