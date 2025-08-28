OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    21:44, 28 Август 2025 | GMT +5

    «Қайрат» Алматида «Реал» билан ўйнайди

    ASTANA. Kazinform – Алматининг “Қайрат” клуби Чемпионлар лигасининг 2025/26 йилги мавсумида “Реал”га қарши баҳс олиб борди, деб хабар беради Sports.kz.

    «Қайрат» бүгін «Селтикпен» қарымта ойын өткізеді
    Фото: «Қайрат» футбол клуби

    Қозоғистон ва Испания клублари ўртасидаги учрашув Алматида бўлиб ўтади.

    Таъкидлаш жоизки, «Қайрат» тарихида илк бор Чемпионлар лигасининг асосий босқичида ўйнайди. Қозоғистон клубининг умумий босқичга қадар йўли таъсирли бўлди: Словениянинг «Олимпия» жамоасини (икки ўйин натижасига кўра 3:1) мағлуб этди, Финляндиянинг «КуПС»ига қарши баҳсда камбэк қилди (3:2), Словакиянинг «Слован» жамоасини пенальти сериясида енгди (1:1, пенальтида 4:3) ва Шотландиянинг «Селтик» клубидан устун келди (0:0, пенальтида 3:2).

    Бунгача бугун футбол бўйича Чемпионлар лигаси асосий босқичи учун қуръа ташланиши ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Испания Реал Мадрид Футбол Алмати Қайрат Спорт
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!