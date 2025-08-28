Бугун футбол бўйича Чемпионлар лигаси асосий босқичи учун қуръа ташланади
ASTANA. Kazinform – Футбол бўйича UEFA Чемпионлар лигаси асосий босқичининг қуръаси ташланади.
Тантанали маросим Қозоғистон вақти билан соат 21:00 да бошланиб, «Qazsport» телеканалидан жонли эфирда намойиш этилади.
Қозоғистон номидан мазкур турнирда алматилик «Қайрат» иштирок этмоқда. Қозоғистон жамоаси мусобақада жами 8 та ўйин ўтказади. Унинг 4 таси ўз майдонида, 4 таси эса сафарда белгиланган.
Алматилик футболчилар мазкур турнирнинг дастлабки уч саралаш босқичида Словениянинг «Олимпия» (1:1, 2:0), Финляндиянинг КуПС (0:2, 3:0), Словакиянинг «Слован» (1:0, 0:1, пенальтида 4:3) жамоаларини мағлуб этди.
Плей-офф босқичида эса Шотландиянинг «Селтик» клубини (0:0, 0:0, пенальтида 3:2) енгиб, асосий босқичга йўл олди.
Асосий босқичда жами 36 та жамоа иштирок этади. Биринчи тур жорий йилнинг 16 сентябрида бошланса, саккизинчи тур 2026 йил 28 январда бўлиб ўтади. Плей-офф 16-18 февралда, 1/8 финал 10-11 мартда, 1/4 финал 7-8 апрелда, ярим финал 28-29 апрелда, финал эса 30 майга белгиланган.
1-саватча: «ПСЖ» (Франция), «Реал Мадрид» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия), «Челси» (Англия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Барселона» (Испания).
2-саватча: «Арсенал» (Англия), «Байер» (Германия), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).
3-саватча: «Тоттенхэм» (Англия), ПСВ (Нидерландия), «Аякс» (Нидерландия), «Наполи» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия Прага» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Марсель» (Франция).
4-саватча: «Копенгаген» (Дания), «Монако» (Франция), «Галатасарай» (Туркия), «Юнион» (Бельгия), «Карабах» (Озарбайжон), «Атлетик» (Испания), «Ньюкасл» (Англия), «Пафос» (Кипр), «Қайрат» (Қозоғистон).
Мусобақа қоидаларига кўра, 1-8 ўринларни эгаллаган жамоалар тўғридан-тўғри 1/8 финалга йўл олади. 9-24 ўринларда жой олган клублар 1/16 финалда ўйнаб, кейинги босқичга чиқади. Қолган жамоалар эса евротурнирдаги иштирокини якунлайди.