    09:03, 27 Август 2025 | GMT +5

    «Қайрат» футболдан Чемпионлар лигаси асосий босқичига йўлланма олди

    ASTANA. Kazinform – Футбол бўйича UEFA Чемпионлар лигаси плей-офф босқичидаги алматилик «Қайрат» ва шотландиялик «Селтик» жамоалари ўртасидаги биринчи беллашув якунланди. Алматилик клуб жорий йилда мазкур мусобақада плей-офф босқичигача етди.

    «Қайрат» футболдан Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіне жолдама алды
    Фото: «Қайрат» футбол клуби

    Биринчи ва иккинчи таймда ҳам жамоалар ҳужумга тез-тез ўтди. Шунга қарамай, дарвозаларга гол киритилмади.

    «Кайрат» обыграл «Селтик» и впервые вышел в Лигу чемпионов
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Икки тайм ҳам 0:0 ҳисобида якунланди. Шу боис ўйин қўшимча вақтга узайтирилди. Унда ҳам ғолиб аниқланмади. Пенальти сериясида «Қайрат» устун келиб, Чемпионлар лигаси асосий босқичига йўлланмани қўлга киритди.

    «Қайрат» футболдан Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіне жолдама алды
    Фото: «Қайрат» футбол клуби

    Алматилик футболчилар мусобақанинг дастлабки уч саралаш босқичида Словениянинг «Олимпия» (1:1, 2:0), Финляндиянинг «КуПС» клуби (0:2, 3:0), Словакиянинг «Слован» (1:0, 0:1, пенальтида 4:3) жамоаларини ортда қолдирди.

