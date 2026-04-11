Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Бухородаги ситуацион марказига ташриф буюришди
BUXORO. Kazinform – Қозоғистон ва Ўзбекистон давлат раҳбарлари Бухоро вилоятининг янги ситуацион маркази фаолияти билан танишдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Унда сутка давомида ҳудуддаги вазиятга, жумладан инфратузилма ҳолатига, уй-жой коммунал хўжалигига, транспорт тизимига, хавфсизлик хизматларига ва табиий жараёнларга мониторинг олиб борилади.
