Қасим-Жомарт Тоқаев ва Дональд Трамп эркин форматда суҳбатлашди
WASHINGTON. Кazinform — Расмий учрашувдан сўнг, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Дональд Трамп эркин форматда суҳбатлашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Улар Оқ уйда туриб, янги қурилган Давлат саройининг қурилишини кўздан кечирдилар, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва АҚШ Президенти Дональд Трамп ўртасидаги учрашув натижалари эълон қилинди. Оқ уйдаги учрашув давомида Давлат раҳбари АҚШ Президентига Вашингтонга таклиф ва Қозоғистон делегациясига кўрсатилган меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирди.
Қозоғистон ва АҚШ президентлари Биньямин Нетаньяху билан телефон орқали суҳбатлашдилар.
АҚШ Президенти Дональд Трамп Қозоғистон Авраам келишувларига қўшилган биринчи давлат эканлигини таъкидлади.
АҚШга ташрифи давомида Давлат раҳбари The Washington Post ва The New York Times каби таниқли Америка нашрларига суҳбат берди.