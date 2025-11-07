17 миллиард долларлик келишув ва стратегик шериклик: Тоқаев-Трамп учрашуви натижалари эълон қилинди
WASHINGTON. Кazinform — Оқ уйдаги учрашувда Давлат раҳбари АҚШ Президентига Вашингтонга таклиф ва Қозоғистон делегациясига кўрсатилган меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трамп президентлигининг тарихий хусусиятига тўхталиб ўтди ва унинг раҳбарлиги остида Қўшма Штатлар дунёнинг етакчи иқтисодий, сиёсий ва технологик кучи сифатидаги мавқеини мустаҳкамлаётганини таъкидлади.
Қозоғистон Президентининг сўзларига кўра, Америка етакчиси сайёрамиз хавфсизлиги, барқарорлиги ва фаровонлигини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Давлат раҳбари Қозоғистон АҚШ Президентининг тинчликпарварлик ташаббусларини тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. Хусусан, у келажакда Ўрта короидорни янада ривожлантиришга ҳисса қўшадиган "Трампнинг халқаро тинчлик ва тараққиёт йўли"га(TRIPP) алоҳида эътибор қаратди.
Дональд Трамп Қўшма Штатларнинг Қозоғистон билан кўп қиррали кенгайтирилган стратегик шерикликни ривожлантириш ниятини тасдиқлади.
Ташриф давомида Қозоғистон ва АҚШ 17 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги тижорат шартномаларини имзоладилар.
Суҳбат давомида икки томонлама ҳамкорликнинг кенг кўламли масалалари батафсил муҳокама қилинди ва ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари белгилаб олинди.
Президентлар шунингдек, халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Доналд Трамп "Қозоғистон Авраам келишувларига қўшилган биринчи давлат" эканлигини таъкидлаган эди.