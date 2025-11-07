Қозоғистон Авраам келишувларига қўшилади — АҚШ Президенти
ASTANА. Каzinform — Қозоғистон Авраам келишувларига қўшилади. Бу ҳақда АҚШ Президенти Дональд Трамп эълон қилди.
— Ҳозиргина Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху ва Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ўртасида ажойиб қўнғироқ бўлди. Қозоғистон менинг иккинчи муддатимда Авраам келишувларига қўшилган биринчи давлат бўлди ва бу фақат бошланиши. Бу — бутун дунё бўйлаб кўприклар қуришдаги биринчи муҳим қадам. Бугун кўплаб мамлакатлар менинг Авраам келишувларим орқали тинчлик ва фаровонликни қабул қилишга тайёр эканликларини кўрсатмоқдалар. Яқин келажакда биз буни расмийлаштириш учун имзолаш маросимини эълон қиламиз ва кўплаб мамлакатлар ушбу кучлар клубига қўшилишга ҳаракат қилмоқдалар. Барқарорлик ва ўсиш учун мамлакатларни бирлаштириш учун ҳали кўп ишлар қилиниши керак — ҳақиқий тараққиёт, ҳақиқий натижалар, — деб ёзган АҚШ Президенти.
