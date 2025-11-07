Қозоғистон ва АҚШ президентлари Биньямин Нетаньяху билан телефон орқали суҳбатлашди
WASHINGTON. Каzinform — Оқ уйда бўлиб ўтган учрашувда Қозоғистон ва АҚШ президентлари Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху билан телефон орқали суҳбатлашдилар, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Суҳбатнинг асосий мавзуси Қозоғистон Республикасининг Авраам келишувларига қўшилиши бўлди.
Давлат раҳбари Президент Трамп Яқин Шарқда тинч ҳаётни ўрнатиш учун аниқ шарт-шароитларни яратганига ва кўплаб шубҳачиларга қарамай, сезиларли натижаларга эришганига эътибор қаратди.
Авраам келишувларига қўшилиш орқали Қозоғистон можарони енгиб ўтишга, мулоқотни ривожлантиришга ва БМТ Низомига асосланган халқаро ҳуқуқни қўллаб-қувватлашга ҳисса қўшади.
Қозоғистоннинг ушбу қарори ҳеч бир давлат билан икки томонлама муносабатлардаги мажбуриятларига путур етказмайди. Бу тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашга қаратилган кўп томонлама дипломатиянинг қонуний давоми ва аниқ намоёнидир.
АҚШ Президенти Дональд Трамп Қозоғистоннинг Авраам келишувларига қўшилиш қарорини юқори баҳолади ва бу қадам бошқа давлатларни ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлашга ундашини таъкидлади.
— Бу бутун дунё бўйлаб ҳамкорликни ривожлантиришда муҳим қадамдир. Бугунги кунда кўплаб мамлакатлар Авраам келишувлари орқали тинчлик ва фаровонлик йўлини танламоқда, — деди Дональд Трамп.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва АҚШ Президенти Дональд Трамп ўртасидаги учрашув натижалари эълон қилинган эди. Оқ уйда бўлиб ўтган учрашувда Давлат раҳбари АҚШ Президентига Вашингтонга таклиф ва Қозоғистон делегациясига кўрсатилган меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирди.