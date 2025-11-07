OZ
Тренд:
    02:58, 07 Ноябрь 2025

    Давлат раҳбари The Washington Post ва The New York Times газеталарига суҳбат берди

    WASHINGTON. Кazinform - Давлат раҳбари Қўшма Штатларга ташрифи давомида The Washington Post ва The New York Times каби таниқли Америка нашрларига суҳбат берди, деб ёзади Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент Қозоғистон ва Қўшма Штатлар ўртасидаги ҳамкорлик, Америкага ташрифининг моҳияти ва аҳамияти, Дональд Трамп томонидан олиб борилаётган сиёсат, дунёдаги геосиёсий вазият, Украина атрофидаги вазият ва бошқа масалалар ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.

    мухбир
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Вашингтонга ташрифи Давлат котиби Марк Рубио, Савдо вазири Ховард Латник, шунингдек, АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор билан учрашувдан бошланди.

    мухбир
    Фото: Ақорда

    Бундан ташқари, Қозоғистон ва Қўшма Штатлар муҳим минераллар бўйича меморандум имзоладилар.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
