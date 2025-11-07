Давлат раҳбари The Washington Post ва The New York Times газеталарига суҳбат берди
WASHINGTON. Кazinform - Давлат раҳбари Қўшма Штатларга ташрифи давомида The Washington Post ва The New York Times каби таниқли Америка нашрларига суҳбат берди, деб ёзади Ақорда матбуот хизмати.
Президент Қозоғистон ва Қўшма Штатлар ўртасидаги ҳамкорлик, Америкага ташрифининг моҳияти ва аҳамияти, Дональд Трамп томонидан олиб борилаётган сиёсат, дунёдаги геосиёсий вазият, Украина атрофидаги вазият ва бошқа масалалар ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Вашингтонга ташрифи Давлат котиби Марк Рубио, Савдо вазири Ховард Латник, шунингдек, АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор билан учрашувдан бошланди.
Бундан ташқари, Қозоғистон ва Қўшма Штатлар муҳим минераллар бўйича меморандум имзоладилар.