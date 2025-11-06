20:00, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон ва АҚШ муҳим минераллар бўйича меморандум имзолади
WASHINGTON. Кazinform — Қозоғистон Республикаси ва АҚШ ўртасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида муҳим минераллар соҳасидаги ҳамкорлик бўйича ўзаро англашув меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжатни Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев ва АҚШ савдо котиби Ховард Латник имзоладилар.
Президент АҚШ Давлат котиби Марк Рубио ва Дональд Трамп Маъмуриятининг бошқа вакиллари билан учрашди.