    Қозоғистон ва АҚШ муҳим минераллар бўйича меморандум имзолади

    WASHINGTON. Кazinform — Қозоғистон Республикаси ва АҚШ ўртасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида муҳим минераллар соҳасидаги ҳамкорлик бўйича ўзаро англашув меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    меморандум
    Фото: Ақорда

    Ҳужжатни Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев ва АҚШ савдо котиби Ховард Латник имзоладилар.

    меморандум имзолаш
    Фото: Ақорда

    Президент АҚШ Давлат котиби Марк Рубио ва Дональд Трамп Маъмуриятининг бошқа вакиллари билан учрашди.

    АҚШ Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
